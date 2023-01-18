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Мошенники обманули фигуристку Тарасову на 780 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Телефонные мошенники обманули серебряного призера Олимпиады в Пекине — 2022 фигуристку Евгению Тарасову на 780 тыс. рублей. Об этом 18 января сообщил источник «Известий».

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13 января спортсменке позвонил человек, представившийся капитаном юстиции. Он заявил, что неизвестный мужчина оформил на ее имя несколько кредитов. Далее Тарасову соединили якобы со специалистами Банка России (ЦБ), которые посоветовали ей застраховать счета в банках. Ее убедили снять и перевести на указанный мошенниками счет «казначейства». Так как фигуристка опаздывала на тренировку, она успела снять деньги со счета только в одном банке.

Через некоторое время девушка осознала, что стала жертвой злоумышленников, и обратилась в правоохранительные органы.

6 января российский телеведущий и видеоблогер Михаил Ширвиндт также попал на удочку телефонных мошенников и отдал им 140 тыс. рублей. Преступники представились другом ведущего, который срочно нуждался в средствах.

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