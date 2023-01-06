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Телефонные мошенники обманули телеведущего Ширвиндта на 140 тыс. рублей

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Андрей Никеричев
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Российский телеведущий и видеоблогер Михаил Ширвиндт отдал телефонным мошенникам 140 тыс. рублей. Об этом 6 января сообщил источник «Известий».

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По его информации, преступники вышли на ведущего через мессенджер WhatsApp (принадлежит организации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Используя подставной номер, мошенники представились другом Ширвиндта и попросили одолжить денег, так как необходимых 140 тыс. «просто не было под рукой».

Ширвиндт поверил злоумышленникам и перевел деньги на счет, указанный в сообщении. После этого мошенники практически сразу исчезли, а ведущий понял, что его обокрали, и обратился в полицию.

В конце августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телефонные мошенники в прошлом году похитили деньги с банковских карт его дочери. Однако позже все средства удалось вернуть.

По его словам, мошенники хорошо владеют искусством убеждения, однако используют свой талант в преступных целях.

Также в конце августа эксперт по безопасности Ольга Бочкова назвала «Известиям» признаки и способы, которые могут помочь россиянам распознать телефонных аферистов.

По ее словам, стоит насторожиться, если во время разговора собеседники попробуют узнать ваши персональные данные. Также не стоит передавать им номера банковских карт, CVV-коды, пароли от аккаунтов в соцсетях и на сайтах, указывала Бочкова.

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