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Огромный тунец утащил рыбака в море на Гавайях

New York Post: на Гавайях рыбак пропал без вести после того, как его утащил в море огромный тунец
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Фото: Global Look Press/Norbert Probst
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Рыбак пропал без вести на Гавайях после того, как огромный тунец вытащил его из лодки и унес в море. Об этом 17 января сообщила газета New York Post.

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15 января около 5:00 Марк Ниттл рыбачил в четырех милях (примерно 6,4 км) от побережья Хонаунау на Гавайях. Он поймал огромную рыбу, но не смог с ней справиться и упал за борт. По словам его друга, который находился в лодке вместе с Ниттлом, мужчина на секунду показался над водой, а затем исчез.

На данный момент полиция и береговая охрана ведут поиски пропавшего рыбака.

«Обычно подобные инциденты происходят вдоль береговой линии. В этот раз ситуация иная, потому что все произошло на глубине», — приводит New York Post слова помощника начальника оперативного отдела департамента полиции Гавайев Дарвина Окинаки.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований США, тунец может вырасти до 2 м в длину и весить до 180 кг, поэтому он вполне способен утащить человека в море.

В августе крымские спасатели эвакуировали 10 человек, которых унесло в море на надувном аттракционе «банан». Пострадавших нашли на диком пляже недалеко от горы Аю-Даг, куда их прибило течением. В результате инцидента никто не пострадал.

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