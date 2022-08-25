В Крыму десять человек унесло в море на «банане»
Крымские спасатели эвакуировали 10 человек, унесенных на аттракционе «банан» в открытое море. Туристов спасли с дикого пляжа неподалеку от горы Аю-Даг, куда их прибило течением. Об этом в среду, 24 августа, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.
Там уточнили, что пострадавшие не могли сами покинуть пляж, поскольку не знали данной местности. В медицинской помощи не нуждались.
Ранее, 7 августа, сообщалось о падении автомобиля с обрыва в море в Крыму, в результате которого пострадало два человека — мужчина и женщина. Авария произошла в районе мыса Большой Атлеш. Пострадавшие были доставлены в Черноморскую районную больницу.