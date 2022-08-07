В Крыму два человека пострадали при падении авто с обрыва в море
В Крыму автомобиль по неизвестным причинам сорвался с обрыва в море. Авария произошла в районе мыса Большой Атлеш. В салоне авто находились мужчина и женщина. Машина, не переворачиваясь, падала носом вперед. По данным МЧС по республике, это может свидетельствовать о том, что авто слетело с обрыва на высокой скорости.
Первыми пострадавшим оказали помощь работники располагающегося на мысе рыбацкого стана. Затем к месту ЧП прибыли уже спасатели и медики. Пострадавших вытащили на носилках и передали бригаде скорой помощи. Они были госпитализированы в Черноморскую районную больницу.
«Женщина в очень тяжелом состоянии, решается вопрос о том, чтобы отправить ее санавиацией в специализированное учреждение для оказания экстренной медицинской помощи. Мужчина пострадал меньше, он мог даже самостоятельно передвигаться», — передает «РИА Новости Крым» сообщение МЧС по республике.
22 июля в Дагестане автомобиль упал в ущелье. Инцидент произошел в селе Хунзах. Внутри находились четыре человека, они погибли.
По информации «Известий», во время происшествия было туманно. Водитель не заметил обрыв на повороте и допустил съезд. Машина провалилась в Цолотлинский каньон примерно на 70–100 м.