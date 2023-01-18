Премьер Польши признал усталость западных стран от Украины

Среди стран Запада чувствуется усталость от ситуации вокруг Украины. Об этом заявил 18 января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Польскому телевидению на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

Он отметил, что мировые лидеры видят и ценят поддержку Киева со стороны Варшавы, однако также «присутствует и усталость».

По словам Моравецкого, еще несколько месяцев назад дискуссия в Давосе об Украине велась на ином уровне вовлеченности.

«Сегодня очень отчетливо видно, <...> что Россия терпелива <...>, а Запад немного устал», — добавил польский премьер.

Накануне президент Литвы Гитанас Науседа выразил опасение, что население стран Запада может устать от украинской темы и это замедлит оказание Киеву военной помощи.

В декабре 2022 года американист Малек Дудаков в разговоре с «Известиями» указал, что в американском обществе наблюдается усталость от Украины, жители США хотят, чтобы внимание Вашингтона было направлено на решение проблем собственной страны.

За месяц до этого обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая отметила, что на Западе всё меньше поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского из-за нецелевого расходования средств.