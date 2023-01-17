Президент Литвы испугался усталости Запада от Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа 17 января выразил опасение, что население стран Запада может устать от украинской темы, что замедлит оказание Киеву военной помощи.

«У нас есть беспокойство, что западные сообщества могут устать от [от конфликта на Украине], потому что есть несколько особенностей, которые утомляют западное сообщество, прежде всего высокая инфляция, инфляция энергоресурсов», — сказал Науседа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция велась на сайте форума.

Он признал, что западные государства не привыкли к инфляции в 10–20%.

«Поскольку в наших странах демократические правила, политики будут уделять больше внимания и этим проблемам», — пообещал президент Литвы.

В декабре 2022 года обозреватели Эми Казмин, Сэм Флеминг и Рафаэль Миндер в статье для Financial Times написали, что европейские страны, уставшие от беженцев с Украины, начинают принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами.

В том же месяце американист Малек Дудаков в разговоре с «Известиями» указал, что в американском обществе наблюдается усталость от Украины, жители США хотят, чтобы внимание Вашингтона было направлено на решение проблем собственной страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, решение о которой последовало на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».