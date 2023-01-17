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Президент Литвы испугался усталости Запада от Украины

Президент Литвы Науседа: Запад может устать от Украины
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Nicolas Landemard
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Президент Литвы Гитанас Науседа 17 января выразил опасение, что население стран Запада может устать от украинской темы, что замедлит оказание Киеву военной помощи.

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«У нас есть беспокойство, что западные сообщества могут устать от [от конфликта на Украине], потому что есть несколько особенностей, которые утомляют западное сообщество, прежде всего высокая инфляция, инфляция энергоресурсов», — сказал Науседа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Трансляция велась на сайте форума.

Он признал, что западные государства не привыкли к инфляции в 10–20%.

«Поскольку в наших странах демократические правила, политики будут уделять больше внимания и этим проблемам», — пообещал президент Литвы.

В декабре 2022 года обозреватели Эми Казмин, Сэм Флеминг и Рафаэль Миндер в статье для Financial Times написали, что европейские страны, уставшие от беженцев с Украины, начинают принимать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами.

В том же месяце американист Малек Дудаков в разговоре с «Известиями» указал, что в американском обществе наблюдается усталость от Украины, жители США хотят, чтобы внимание Вашингтона было направлено на решение проблем собственной страны.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, решение о которой последовало на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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