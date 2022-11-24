В Польше признали усталость Европы от финансовой поддержки Украины

На Западе все меньше поддерживают режим президента Украины Владимира Зеленского из-за нецелевого расходования средств. Об этом пишет обозреватель Myśl Polska Сильвия Горлицкая.

Она указала, что Киев уже получил и продолжает получать относительно крупную финансовую помощь от Евросоюза и США.

«В то же время растет обеспокоенность, как за Атлантикой, так и в Европейском Союзе, что перечисленные средства не используются так, как должны», — отметила журналист в статье от 22 ноября.

Горлицкая, ссылаясь на информацию обозревателя Fox News Кэндис Оуэнс, утверждает, что Зеленский и его окружение используют переданные западные деньги в личных целях. В частности, около $50 млн они потратили на покупку недвижимости в Швейцарии.

«Кроме того, Европейский Союз заметил, что 90% отправленной финансовой и материальной помощи буквально тает в необъяснимых обстоятельствах и направлениях», — говорится в публикации.

На этом фоне, как отмечается в статье, Запад стал чаще требовать от украинского правительства предоставить информацию о том, на что идут предоставленные Киеву средства, пишет «Газета.Ru».

Вместе с тем ранее в этот же день стало известно, что Европарламент одобрил новый пакет поддержки Украины от Евросоюза на сумму до €18 млрд на 2023 год.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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