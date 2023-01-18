Политолог оценил выступление митрополита РПЦ в Совбезе ООН

Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов 18 января прокомментировал «Известиям» выступление председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония (Севрюка) на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

На заседании обсуждалась тема гонений на каноническую Украинскую православную церковь. За историю СБ ООН митрополит РПЦ впервые выступает на заседании.

«Мне кажется, вопрос зависит от восприятия присутствующих, а не от того, что представитель священства, высокопоставленный епископ из патриархата выступает. Ну выступает. Это, наверное, важно для статуса патриархата в целом, но, мне кажется, здесь принципиально главное то, как воспринимают слова епископа присутствующие в зале», — сказал Мартынов.

Однако, по его мнению, для участников заседания это был очередной проходящий момент, «они не слышат и не слушают».

«Я надеюсь, что, так как мероприятие носило публичный характер и все материалы доступны, с выступлением епископа ознакомится много людей, не только те, кто присутствовал на заседании. Возможно, кто-то для себя что-то услышит, кого-то эти слова остановят от непоправимых действий», — сказал политолог.

При этом Мартынов заявил, что не стал бы питать каких-то иллюзий.

«В церковной иерархии это министр иностранных дел. Он носит как раз такую функцию. Я лично скептически отношусь к тому, что это окажет какое-то воздействие, потому что не слышат и не слушают не первый год. Но всё равно нужно говорить, показывать, указывать на всё это», — заключил эксперт.

Митрополит Антоний на заседании СБ ООН заявил, что основа мирного диалога на Украине подрывается попытками правительства уничтожить каноническую УПЦ. В частности, он отметил, что только в прошлом году было «захвачено 129 храмов УПЦ».

Между тем ранее в этот день на сайте отдела внешних церковных связей УПЦ было опубликовано заявление, в котором содержался призыв к российским властям не выступать от имени канонической УПЦ на международных площадках. При этом здесь же призыв и к украинским властям «проводить взвешенную религиозную политику внутри страны».

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Подобные преследования начались еще с начала специальной военной операции, но усердно силовики стали работать в этом направлении осенью.

Так, 23 ноября сообщалось, что Служба безопасности Украины завершила некие контрразведывательные мероприятия, проводимые на территориях Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обыски очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия.