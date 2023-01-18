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Политолог оценил выступление митрополита РПЦ в Совбезе ООН

Политолог Мартынов понадеялся, что выступление митрополита РПЦ в Совбезе ООН остановит кого-то от непоправимых действий
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Фото: REUTERS/Eduardo Munoz
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Политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов 18 января прокомментировал «Известиям» выступление председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Антония (Севрюка) на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН.

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На заседании обсуждалась тема гонений на каноническую Украинскую православную церковь. За историю СБ ООН митрополит РПЦ впервые выступает на заседании.

«Мне кажется, вопрос зависит от восприятия присутствующих, а не от того, что представитель священства, высокопоставленный епископ из патриархата выступает. Ну выступает. Это, наверное, важно для статуса патриархата в целом, но, мне кажется, здесь принципиально главное то, как воспринимают слова епископа присутствующие в зале», — сказал Мартынов.

Однако, по его мнению, для участников заседания это был очередной проходящий момент, «они не слышат и не слушают».

«Я надеюсь, что, так как мероприятие носило публичный характер и все материалы доступны, с выступлением епископа ознакомится много людей, не только те, кто присутствовал на заседании. Возможно, кто-то для себя что-то услышит, кого-то эти слова остановят от непоправимых действий», — сказал политолог.

При этом Мартынов заявил, что не стал бы питать каких-то иллюзий.

«В церковной иерархии это министр иностранных дел. Он носит как раз такую функцию. Я лично скептически отношусь к тому, что это окажет какое-то воздействие, потому что не слышат и не слушают не первый год. Но всё равно нужно говорить, показывать, указывать на всё это», — заключил эксперт.

Митрополит Антоний на заседании СБ ООН заявил, что основа мирного диалога на Украине подрывается попытками правительства уничтожить каноническую УПЦ. В частности, он отметил, что только в прошлом году было «захвачено 129 храмов УПЦ».

Между тем ранее в этот день на сайте отдела внешних церковных связей УПЦ было опубликовано заявление, в котором содержался призыв к российским властям не выступать от имени канонической УПЦ на международных площадках. При этом здесь же призыв и к украинским властям «проводить взвешенную религиозную политику внутри страны».

В 2022 году украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. Подобные преследования начались еще с начала специальной военной операции, но усердно силовики стали работать в этом направлении осенью.

Так, 23 ноября сообщалось, что Служба безопасности Украины завершила некие контрразведывательные мероприятия, проводимые на территориях Киево-Печерской лавры в Киеве, Корецкого Свято-Троицкого монастыря и в помещениях Сарненско-Полесской епархии УПЦ в Ровенской области.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обыски очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия.

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