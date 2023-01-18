Церковь Англии запретила венчать однополые пары
Церковь Англии отказалась от требования общественности венчать однополые пары, предложив взамен благословлять их. Об этом 18 января пишет британская газета The Guardian.
По словам епископов, венчание ЛГБТ-пар в церкви противоречит существующему учению о том, что брак — это союз мужчины и женщины. Однако священники смогут благословлять гражданские союзы. Это предложение будет вынесено на рассмотрение генерального синода в следующем месяце.
«Благословение гражданских браков будет добровольным для духовенства, что позволит отказаться от него тем, кто выступает против этого с богословской точки зрения», — говорится в материале The Guardian.
16 января правительство Великобритании заблокировало принятый парламентом Шотландии закон, разрешающий подросткам менять пол с 16 лет. Такое решение министр по делам Шотландии Алистер Джек объяснил тем, что закон мог оказать отрицательное воздействие на британскую политику равноправия.
Законопроект был принят парламентом Шотландии в декабре. За его принятие проголосовали 86 депутатов, против выступили 39.