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Церковь Англии запретила венчать однополые пары
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Церковь Англии запретила венчать однополые пары

Церковь Англии запретила венчать однополые пары, но предложила благословлять гражданские союзы такого рода
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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Andrew Parsons
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Церковь Англии отказалась от требования общественности венчать однополые пары, предложив взамен благословлять их. Об этом 18 января пишет британская газета The Guardian.

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По словам епископов, венчание ЛГБТ-пар в церкви противоречит существующему учению о том, что брак — это союз мужчины и женщины. Однако священники смогут благословлять гражданские союзы. Это предложение будет вынесено на рассмотрение генерального синода в следующем месяце.

«Благословение гражданских браков будет добровольным для духовенства, что позволит отказаться от него тем, кто выступает против этого с богословской точки зрения», — говорится в материале The Guardian.

16 января правительство Великобритании заблокировало принятый парламентом Шотландии закон, разрешающий подросткам менять пол с 16 лет. Такое решение министр по делам Шотландии Алистер Джек объяснил тем, что закон мог оказать отрицательное воздействие на британскую политику равноправия.

Законопроект был принят парламентом Шотландии в декабре. За его принятие проголосовали 86 депутатов, против выступили 39.

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