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ЕДВ с 1 февраля 2023 года: на сколько увеличат пособия ветеранам боевых действий

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Фото: РИА Новости
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Участники специальной военной операции по защите Донбасса получают всестороннюю поддержку от государства: социальные и налоговые льготы, гарантии и финансовую помощь. С 1 февраля 2023 года запланирована индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) гражданам, имеющим статус ветерана СВО. Как будет происходить индексация и кто является адресатом выплат — читайте в материале «Известий».

Кому повысят ЕДВ с 1 февраля 2023 года

На меры материальной поддержки в числе других льготных категорий могут рассчитывать ветераны боевых действий. Этот статус в том числе имеют участники спецоперации по защите населения Донбасса — как военные кадрового состава, так и мобилизованные граждане, а также добровольцы.

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Помимо того индексация затронет выплаты инвалидам и детям с инвалидностью, героям РФ и СССР и другим льготным категориям.

На сколько повысят ЕДВ с 1 февраля 2023 года

Индексация производится на основе роста потребительских цен за прошедший год. Как сообщали в Минтруде, в 2023 году размер выплат будет увеличен на 11,9%.

Сумма ЕДВ может быть увеличена при отказе получателя выплаты от набора социальных услуг (НСУ) или его части. В НСУ входит:

  • бесплатные лекарства и медицинские товары;
  • бесплатный проезд до места лечения и обратно, а также льготы в пригородных электричках;
  • направление на санаторно-курортное лечение.

От любой из этих категорий льгот можно отказаться и получить их стоимость в денежном эквиваленте.

Ранее «Известия» напоминали, какие выплаты, льготы и иные преференции положены ветеранам боевых действий в России.

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