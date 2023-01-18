ЕДВ с 1 февраля 2023 года: на сколько увеличат пособия ветеранам боевых действий
Участники специальной военной операции по защите Донбасса получают всестороннюю поддержку от государства: социальные и налоговые льготы, гарантии и финансовую помощь. С 1 февраля 2023 года запланирована индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) гражданам, имеющим статус ветерана СВО. Как будет происходить индексация и кто является адресатом выплат — читайте в материале «Известий».
Кому повысят ЕДВ с 1 февраля 2023 года
На меры материальной поддержки в числе других льготных категорий могут рассчитывать ветераны боевых действий. Этот статус в том числе имеют участники спецоперации по защите населения Донбасса — как военные кадрового состава, так и мобилизованные граждане, а также добровольцы.
Помимо того индексация затронет выплаты инвалидам и детям с инвалидностью, героям РФ и СССР и другим льготным категориям.
На сколько повысят ЕДВ с 1 февраля 2023 года
Индексация производится на основе роста потребительских цен за прошедший год. Как сообщали в Минтруде, в 2023 году размер выплат будет увеличен на 11,9%.
Сумма ЕДВ может быть увеличена при отказе получателя выплаты от набора социальных услуг (НСУ) или его части. В НСУ входит:
- бесплатные лекарства и медицинские товары;
- бесплатный проезд до места лечения и обратно, а также льготы в пригородных электричках;
- направление на санаторно-курортное лечение.
От любой из этих категорий льгот можно отказаться и получить их стоимость в денежном эквиваленте.
Ранее «Известия» напоминали, какие выплаты, льготы и иные преференции положены ветеранам боевых действий в России.