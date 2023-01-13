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Минтруд с февраля проиндексирует на 11,9% более 40 выплат

С 1 февраля Минтруд РФ проиндексирует на 11,9% более 40 социальных выплат
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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С 1 февраля этого года свыше 40 различных выплат, пособий и компенсаций проиндексируют на 11,9%. Об этом 13 января сообщается на сайте Министерства труда и социальной защиты России.

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«Так, на 11,9% будет увеличен размер целого ряда выплат: единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, материнского капитала, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки», — цитирует пресс-служба ведомства слова главы Минтруда Антона Котякова.

Уточняется, что размер материнского капитала на первого ребенка увеличится до 587 тыс. рублей, на второго — до 775,6 тыс. рублей. Разница с 2022 годом составит 62,5 тыс. и 82,5 тыс. рублей соответственно.

Индексация происходит ежегодно 1 февраля, ее коэффициент устанавливается на основе фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.

С 1 января 2023 года постановлением Минтруда РФ введен порядок учета граждан, которым необходимы меры соцподдержки. В ее рамках профильные ведомства будут собирать данные о гражданах с низкими доходами и назначать им необходимую помощь.

Ранее, 29 декабря, сообщалось, что социальные выплаты жителям Москвы будут проиндексированы на 10% в 2023 году. Это коснется и пенсий жителей столицы. Отмечается, что всего на помощь гражданам будет потрачено 635,2 млрд рублей.

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