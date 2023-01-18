Зеленский поручил расследовать авиакатастрофу в Броварах

Президент Украины Владимир Зеленский отдал поручение Службе безопасности Украины (СБУ) совместно с Национальной полицией Украины и другими уполномоченными органами выяснить все обстоятельства произошедшей авиакатастрофы с вертолетом в Броварах. Об этом он сообщил 18 января в своем Telegram-канале.

«На месте трагедии работают все службы. Мои соболезнования всем родным и близким погибших. Денис, Евгений, Юрий, команда МВД... настоящие патриоты Украины. Светлая память! Светлая память всем, чьи жизни унесло это черное утро», — говорится в публикации украинского лидера.

Также из сообщения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) стало известно, что пожар в детском саду в Броварах, где упал вертолет, на борту которого находилось руководство МВД, удалось потушить за один час.

«В результате падения вертолета ГСЧС ЕС-225 (бортовой номер 54) произошло повреждение здания дошкольного образовательного учреждения с последующим возгоранием, окон в 14-этажном жилом доме и трех легковых автомобилей», — уточнили в ведомстве.

К ликвидации последствий ЧП от ГСЧС привлечены 127 человек и 30 единиц техники.

Ранее в этот день сообщалось, что глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин погибли при авиакатастрофе в Броварах под Киевом. Позже стало известно, что среди погибших при крушении вертолета был и госсекретарь МВД Украины Юрий Лубкович.

Также добавлялось, что число погибших в крушении увеличилось до 18 человек. Известно, что пострадавшими при ЧП являются 22 человека, в том числе 10 детей. Все раненые госпитализированы.

Глава областной государственной администрации Киевской области Алексей Кулеба рассказал, что после крушения вертолета был слышен взрыв и начался сильный пожар.