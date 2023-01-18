Среди погибших в результате падения вертолета был госсекретарь МВД Украины Лубкович

Среди погибших при крушении вертолета под Киевом был госсекретарь МВД Украины Юрий Лубкович. Об этом сообщил в соцсетях глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в среду, 18 января.

Также стало известно, что разбившийся вертолет принадлежал госслужбе по чрезвычайным ситуациям страны (ГСЧС).

«Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД», — говорится в сообщении Клименко.

Отмечается, что число погибших в крушении увеличилось до 18 человек.

Ранее сообщалось, что глава МВД Украины Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин погибли при авиакатастрофе в Броварах под Киевом.

Глава областной государственной администрации Киевской области Алексей Кулеба рассказал, что о падение вертолета произошло рядом с детским садом и жилым домом. После крушения был слышен взрыв и начался сильный пожар.

Также ранее стало известно, что пострадавшими при ЧП являются в том числе 10 детей. Все раненые госпитализированы.