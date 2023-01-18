Володин назвал слова Данилова, Меркель и Олланда доказательствами для военного трибунала

Заявления руководителя Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова, а также экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и бывшего президента Франции Франсуа Олланда о подготовке Киева к войне задолго до начала спецоперации РФ являются доказательствами для рассмотрения на военном трибунале. Об этом написал в своем Telegram-канале в среду, 18 января, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин напомнил слова Данилова, которые тот произнес днем ранее, о том, что киевские власти занимались подготовкой общества к войне до начала российской специальной военной операции (СВО) по заданию президента Владимира Зеленского.

По его словам, высказывания Данилова, Меркель и Олланда о том, что Минские соглашения были лишь способом, чтобы предоставить Украине возможность и время на милитаризацию, еще раз подтверждают, какой серьезной была угроза для безопасности жителей Донбасса и для России.

«Начало СВО, как показало время, оказалось единственно правильным решением, принятым на опережение. Оно позволило предотвратить катастрофу, гибель огромного количества людей», — заметил Володин.

По его мнению, признания, сделанные Даниловым, бывшем канцлером Германии и экс-президентом Франции, могут и должны быть использованы в качестве доказательной базы при проведении международного военного трибунала, поскольку они свидетельствуют о том, что указанные лидеры готовились устроить мировую войну, а следовательно, должны ответить за это.

7 декабря бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

В том же месяце экс-президент Франции Франсуа Олланд заявил, что в своих заявлениях о Минских соглашениях Меркель была права. Он подчеркнул, что соглашения были попыткой дать Украине время на усиление Вооруженных сил страны.

Комментируя это, президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Минские соглашения — пакет документов, принятый в 2014–2015 годах для урегулирования ситуации на юго-востоке Украины.

Минский протокол был подписан 5 сентября 2014 года в столице Белоруссии членами контактной группы, а также главами ДНР и ЛНР. Так называемый «Минск-2», комплекс мер по выполнению минских соглашений, был согласован в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, России, Франции и Украины на саммите.

22 февраля 2022 года Путин заявил, что Европа не смогла заставить Киев выполнить Минские договоренности. Через два дня Россия начала спецоперацию по защите населения Донбасса.

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