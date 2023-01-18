С начала года в США произошел 31 случай массовой стрельбы

С начала 2023 года в США был зафиксирован 31 случай массовой стрельбы в 17 штатах. Об этом 18 января сообщила исследовательская организация Gun Violence Archive на своей странице в Twitter.

Как отмечается в публикации, 17 января в штате Вашингтон в результате применения огнестрельного оружия погиб один человек и еще двое пострадали. Днем ранее стрельба унесла жизни шести человек, в том числе одного ребенка.

С начала года в Соединенных Штатах зафиксировано по меньшей мере 65 случаев случайного применения огнестрельного оружия, то есть, примерно по четыре происшествия в день.

17 января неизвестный открыл огонь на баскетбольном матче в средней школе в американском штате Оклахома. В результате пострадал как минимум один человек.

До этого, 16 января, восемь человек получили ранения в штате Флорида после стрельбы в парке lllouis Ellis. Один из пострадавших находился в тяжелом состоянии.

10 января три человека погибли и один пострадал в штате Пенсильвания в США. Подозреваемые вышли из микроавтобуса с оружием, после чего сразу открыли огонь в четырех человек, которые, как выяснила полиция, только что вернулись из торгового центра.