Amazon обошел Apple и стал самым дорогим брендом в мире

Один из самых крупных в мире онлайн-ритейлеров Amazon обогнал Apple в рейтинге самых дорогих брендов и занял первое место, несмотря на потерю $51 млрд за год. Об этом свидетельствуют данные отчета Brand Finance Global, опубликованного в среду, 18 января.

«По оценке брендов Brand Finance, Amazon снова заняла первое место в рейтинге самых дорогих брендов мира, несмотря на то что в этом году стоимость ее бренда упала на 15% с $350,3 млрд до $299,3 млрд», — написано в отчете.

Также, согласно данным отчета, отношение к обслуживанию клиентов в Amazon упало, в то время как сроки доставки увеличились, и, в связи с этим, потребители стали реже рекомендовать Amazon другим.

В отчете поясняется, что это связано с тем, что одновременно со снятием ограничений, связанных с пандемией люди возвращаются к покупкам лично, что немного снижает потребность в онлайн-торговле.

Компания Apple заняла второе место в рейтинге, стоимость ее бренда снизилась с прошлого года на 16% с $355,1 млрд и теперь составляет $297,5 млрд.

«Падение стоимости бренда в этом году связано с падением прогнозируемой выручки, поскольку ожидается, что нарушенная цепочка поставок товаров и ограниченный рынок труда ограничат поставки ее основных аппаратных продуктов», — говорится в отчете.

Ранее, 5 января, телеканал CNBC сообщил, что Amazon сократит 18 тыс. сотрудников из-за необходимости уменьшения расходов. По словам экспертов, сокращение станет одним из самых масштабных за всю историю компании. В конце ноября в Amazon работало около 1,54 млн человек. Штат расширяли во время пандемии коронавируса.

До этого, в конце ноября 2022 года, сообщалось, что Amazon может потерять $10 млрд на своем проекте умных колонок. Небольшие устройства снабжены голосовым помощником Alexa. Девайсы были первыми среди подобных на рынке электроники. Однако конкуренты Amazon обошли компанию по объемам продаж. Но главная причина проблем — ошибка маркетологов проекта. Пользователи используют колонки только для коротких запросов. Попытки Amazon интегрировать рекламу и организовать партнерства с компаниями не увенчались успехом.