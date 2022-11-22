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Amazon может потерять $10 млрд из-за умных колонок Alexa

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Amazon может потерять $10 млрд на своем проекте умных колонок. Небольшие устройства снабжены голосовым помощником Alexa. Девайсы были первыми среди подобных на рынке электроники. Однако конкуренты Amazon обошли компанию по объемам продаж. Но главная причина проблем — ошибка маркетологов проекта. Пользователи используют колонки только для коротких запросов, передает телеканал «Известия». Попытки Amazon интегрировать рекламу и организовать партнерства с компаниями не увенчались успехом. В ближайшее время IT-гигант планирует сократить 10 тыс. сотрудников. Подразделение разработчиков Alexa пострадает больше других.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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