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Индия может обойти Китай по численности населения уже в текущем году

WPR: Индия в 2023 году обойдет Китай по численности населения
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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Jochen Tack
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Индия может превзойти Китай по численности населения уже в течение 2023 года. Такие данные приводятся 18 января в исследовании статистической организации World Population Review.

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Согласно цифрам, которые обновляются на портале в режиме реального времени, указанные две страны являются самыми густонаселенными в мире — количество граждан в них перевалило за миллиард. Так, численность населения Индии в настоящее время составляет 1 422 699 743 человека, а в Китае — 1 425 831 143 человека.

Как отмечается в исследовании, «с точки зрения прироста населения» Индия превзойдет КНР уже в этом году, после чего к ней перейдет титул самой густонаселенной страны. Предполагается, что численность ее граждан будет продолжать расти по крайней мере до 2050 года.

Уточняется, что глобальный прирост населения всё больше концентрируется в беднейших странах мира, большинство из которых находится в странах Африки к югу от Сахары.

Ранее, 17 января, сообщалось, что население Китая за прошлый год сократилось на 850 тыс. человек. Число жителей Поднебесной упало до 1,411 млрд. Сокращение населения в стране произошло впервые за 60 лет.

Современная КНР сталкивается с серьезными демографическими проблемами. На 100 женщин в стране приходится 105 мужчин. К таким проблемам привела политика «одна семья — один ребенок», которую ввели в конце 1970-х годов.

Ранее, 15 ноября 2022 года, демограф, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов рассказал, что рост численности населения в мире прекратится после 2070 года или даже раньше из-за так называемой чумы малодетности, когда современные семьи отказываются заводить детей или рожают не больше одного-двух. По его словам, никакой критической точки роста населения не существует: ни 10 млрд, ни 11 млрд.

В тот же день Организация Объединенных Наций (ООН) обнародовала данные, что население Земли достигло 8 млрд человек. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что достижение населением Земли отметки в 8 млрд человек является поводом «восхититься достижениями в области здравоохранения, которые увеличили продолжительность жизни».

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