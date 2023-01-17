Население Китая за прошлый год сократилось впервые за 60 лет

Население Китая за прошлый год сократилось на 850 тыс. человек. Число жителей Поднебесной упало до 1,411 млрд. Сокращение населения в стране произошло впервые за 60 лет, передает телеканал «Известия». В минувшем году в Китае родились 9,56 млн человек, умерли 10,41 млн человек. Современная КНР сталкивается с серьезными демографическими проблемами. В Китае наблюдаются старение населения и гендерный дисбаланс. На 100 женщин в стране приходится 105 мужчин. К проблемам привела политика «одна семья — один ребенок», ее ввели в конце 1970-х.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.