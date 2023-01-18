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В Госдуме призвали рассмотреть признания Меркель и Олланда на трибунале

Спикер Госдумы Володин: признания руководства Украины, а также бывших глав ФРГ и Франции надо рассмотреть на трибунале
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Фото: Global Look Press/Sven Hoppe
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Признания руководства Украины, а также бывших глав ФРГ и Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда необходимо рассмотреть на трибунале. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале в среду, 18 января.

Он указал на то, что еще в конце августа руководитель совета безопасности Украины Алексей Данилов признался, что киевский режим готовился к войне с Россией еще до начала специальной военной операции (СВО).

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Похожие заявления в декабре сделали Меркель и Олланд. В частности, 7 декабря Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время для того, чтобы Киев стал сильнее и смог противостоять России.

А бывший президент Франции Франсуа Олланд 30 декабря заявил, что в своих заявлениях о Минских соглашениях Меркель была права. Он подчеркнул, что соглашения были попыткой дать Украине время на усиление Вооруженных сил страны.

«Эти заявления, откровения Меркель и Олланда, что Минские соглашения были способом дать время Киеву на милитаризацию, в очередной раз подтверждают, насколько реальной и серьезной была угроза для безопасности не только жителей Донбасса, но и граждан нашей страны», — заметил Володин.

Он отметил, что признания, «сделанные представителем киевского режима и бывшими лидерами Германии и Франции, должны быть использованы как доказательная база для международного военного трибунала».

«Эти руководители замышляли начать мировую войну с предсказуемыми последствиями. И заслуживают наказания за свои преступления», — отметил Володин.

По его словам, начало специальной военной операции (СВО), как показало время, оказалось единственно правильным решением, принятым на опережение. «Оно позволило предотвратить катастрофу, гибель огромного количества людей», — написал спикер Госдумы.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после заседания Госсовета заявил, что Россию в вопросе Минских соглашений западные страны попросту водили за нос.

Киев ведет военные действия против Донбасса с 2014 года. Тогда же были подписаны Минские соглашения между Россией, Германией, Францией и Украиной, предусматривавшие, в частности, прекращение огня. В 2015 году был принят комплекс мер по их выполнению.

22 февраля 2022 года Путин констатировал, что Европа не смогла заставить Киев выполнить Минские договоренности. Спустя два дня Россия начала спецоперацию по защите Донбасса.

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