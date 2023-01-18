Во Франции заявили о росте цен в еврозоне из-за антироссийских санкций

Депутат Национального собрания Франции Мари-Франс Лоро заявила, что отказ страны от импорта российского энергосырья спровоцировал кризис во всей еврозоне. Ее слова приводит 18 января «Лента.ру».

Лоро написала письмо на имя министра энергетического перехода страны Аньес Панье-Рюнаше, в котором отметила, что французы сталкиваются с ростом цен на энергоносители из-за антироссийских санкций.

«Мадам Мари-Франс Лоро спрашивает министра энергетического перехода (Аньес Панье-Рюнаше. — Ред.) о новом энергетическом кризисе, частично вызванном финансовыми санкциями против России, с которым столкнулись французы. Россия всегда продавала Франции свое энергетическое сырье по очень хорошим ценам. Однако <...> против России были приняты пакеты экономических санкций», — говорится в письме.

По словам Лоро, вводя санкции в отношении России, они вводятся также и против французов, поскольку Франция вынуждена закупать нефть, газ и электроэнергию у других стран по «запредельным» ценам.

Также депутат отметила, что Париж вынужден импортировать сланцевый газ из США, так как его добыча на территории Европы запрещена по экологическим причинам.

«В этом году Франция впервые за 42 года стала нетто-импортером электроэнергии, в частности, с немецких угольных электростанций. В начале 2023 года почти половине французских компаний придется продлевать свои контракты на поставку, что приведет к неустойчивому повышению их тарифов и поставит под угрозу деятельность многих из них», — уточняется в письме.

Лоро напомнила, что 5 февраля 2023 года вступает в силу европейское эмбарго на ввоз нефтепродуктов из России. Как подчеркивает депутат, у этого решения будут самые негативные последствия для французской экономики.

«С 5 февраля 2023 года вступит в силу европейское эмбарго на ввоз нефтепродуктов из России. Это приведет к дальнейшему росту цен на газойль, основным импортером которого является Франция. И наоборот, по причинам географической изоляции Венгрия, Словакия и Чехия освобождены от эмбарго и продолжают импортировать российскую нефть по трубопроводу. Таким образом защищаются экономические интересы этих государств», — заявила депутат.

В связи с этим Лоро задала министру Панье-Рюнаше вопрос, почему Франция не отменяет эмбарго на поставки энергетического сырья из России, чтобы защитить французов от европейского энергетического кризиса.

Согласно результатам опроса, опубликованного 11 января исследовательским центром Szazadveg, около 80% граждан Евросоюза (ЕС) считают, что в текущем энергетическом кризисе виновата ошибочная политика Европейской комиссии (ЕК).

27 декабря издание Ouest France сообщило, что во Франции гражданам начали выдавать талоны на дрова для их домохозяйств. Так, французы имеют возможность получить чек на сумму от €50 до €200, она связана с доходом человека.

Президент России Владимир Путин 12 октября подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении предыдущих лет.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

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