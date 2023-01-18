Американский финансист предрек уход эпохи доминирования доллара

Финансист из США, инвестор и основатель компании Bridgewater Associates Рэй Далио считает, что эпоха мирового порядка с доминированием доллара и глобализацией в экономике уходит. Об этом он заявил 17 января японской газетe Nikkei.

«Эпоха мирового порядка с доминированием доллара и глобализированной экономикой уходит. Сейчас основные державы и их союзники формируют экономические, финансовые и военные блоки», — подчеркнул Далио.

По его словам, США, Европа и Япония «накопили очень большие долги» и развили зависимость от собственных Центробанков.

Как отметил Далио, увеличение монетизации долгов будет означать, что держатели долговых активов получат плохую доходность с поправкой на инфляцию.

Финансист порекомендовал инвестировать в государства, которые имеют устойчивые финансовые системы, не ведут существенных внутренних конфликтов, менее уязвимы для международных конфликтов и продолжают внедрять инновации. В качестве примера он привел государства Юго-Восточной Азии — Индонезию, Вьетнам, а также Индию.

По мнению Далио, в настоящее время ситуация в мире напоминает период перед началом Второй мировой войны.

«Мы видим, как в каждой стране растут популизм и национализм в рамках подготовки к более серьезным конфликтам», — отметил Далио.

Он указал на риски возникновения конфликта между Китаем и США вокруг Тайваня, учитывая предстоящие в 2024 году выборы американского президента и нового главы администрации Тайваня.

Ранее, 11 января, обозреватель журнала Foreign Policy Стивен М. Уолт написал, что США следует осознать их нынешнее положение на международной арене, где снова соревнуются великие державы. По его словам, американские политики ведут себя так, как будто управляют однополярным миром. Однако на данный момент «положение США в мире уже не то».

6 января обозреватель Йорг Кронауэр в материале для Junge Welt написал, что отказ большинства стран мира вводить санкции против России сдвинул Запад с центральной позиции на мировой арене.

До этого, 20 декабря, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отметил, что конфликт на Украине оборачивается против США и в скором времени приведет к краху американской гегемонии в мире.

Между тем, 29 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что в настоящее время в мире идет непростой процесс формирования более справедливого мироустройства, однополярная гегемония рушится, а мир движется к многополярности.