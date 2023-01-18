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Актера Джереми Реннера выписали из больницы

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Фото: Global Look Press/Lionsgate
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Американского актера Джереми Реннера выписали из больницы, где он находился почти три недели после несчастного случая со снегоуборочной машиной. Об этом он сообщил 17 января в Twitter.

О своем состоянии актер рассказал, написав комментарий под постом о выходе второго сезона сериала «Мэр Кингстауна», где он играет главную роль.

«Несмотря на то что мой мозг всё еще затуманен в процессе выздоровления, я воодушевлен посмотреть первую серию второго сезона со своей семьей дома», — написал актер.

Ранее, 1 января, издание Deadline сообщило, что Реннер во время уборки снега получил травмы в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями. На город Рино, штат Невада, в котором проживает актер, во время новогодних праздников обрушилась снежная буря.

Согласно информации издания TMZ, Реннер после обильного снегопада очищал дорожку у своего дома с помощью снегоуборочной машины, которая наехала на ногу актера. В результате он потерял много крови из-за полученной травмы.

2 января стало известно, что обстоятельства травмирования актера изучает полиция Невады. По информации правоохранителей, Реннер был единственным участником происшествия.

Между тем Radar Online 9 января сообщил, что Реннеру могут ампутировать ногу. При этом, по данным издания, он уже перенес две сложные операции.

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