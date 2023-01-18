Актера Джереми Реннера выписали из больницы
Американского актера Джереми Реннера выписали из больницы, где он находился почти три недели после несчастного случая со снегоуборочной машиной. Об этом он сообщил 17 января в Twitter.
О своем состоянии актер рассказал, написав комментарий под постом о выходе второго сезона сериала «Мэр Кингстауна», где он играет главную роль.
«Несмотря на то что мой мозг всё еще затуманен в процессе выздоровления, я воодушевлен посмотреть первую серию второго сезона со своей семьей дома», — написал актер.
Ранее, 1 января, издание Deadline сообщило, что Реннер во время уборки снега получил травмы в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями. На город Рино, штат Невада, в котором проживает актер, во время новогодних праздников обрушилась снежная буря.
Согласно информации издания TMZ, Реннер после обильного снегопада очищал дорожку у своего дома с помощью снегоуборочной машины, которая наехала на ногу актера. В результате он потерял много крови из-за полученной травмы.
2 января стало известно, что обстоятельства травмирования актера изучает полиция Невады. По информации правоохранителей, Реннер был единственным участником происшествия.
Между тем Radar Online 9 января сообщил, что Реннеру могут ампутировать ногу. При этом, по данным издания, он уже перенес две сложные операции.