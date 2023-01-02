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Актер из «Мстителей» госпитализирован после несчастного случая

Актер из «Мстителей» Джереми Реннер госпитализирован в критическом состоянии после несчастного случая
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Фото: Global Look Press/Lionsgate
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Актер Джереми Реннер, известный по роли супергероя Соколиного Глаза из киновселенной Marvel, пострадал в результате уборки снега, его состояние оценивается как «критическое, но стабильное». Об этом 1 января сообщает издание Deadline.

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«[Реннер] находится в критическом, но стабильном состоянии, ранее сегодня во время уборки снега он получил травмы в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями», — указано в сообщении.

Сообщается, что в данный момент актер находится в больнице, с ним присутствует семья, он окружен заботой. Что именно случилось с Реннером, не уточняется, однако известно, что на город Рино, штат Невада, в котором проживает актер, во время новогодних праздников обрушилась снежная буря.

О том, что в США из-за снежной бури было отменено порядка 5 тыс. авиарейсов, сообщила 27 декабря газета The Washington Post. Издание также отметило, что еще около 14 тыс. рейсов задерживаются.

В тот же день появилась информация о том, что число жертв снежной бури в США достигло 63. Наибольшее количество жертв зарегистрировано в городе Буффало (штат Нью-Йорк) и его окрестностях — 33 человека.

Шторм со значительным понижением температуры воздуха пронесся от Великих озер недалеко от Канады до каньона Рио-Гранде вдоль границы США с Мексикой. Эколог-климатолог Михаил Юлкин пояснил «Известиям», что снежный шторм в США связан с глобальными изменениями климата.

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