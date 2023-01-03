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Появились новые подробности травмирования звезды «Мстителей» Реннера

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Фото: Global Look Press/F. Sadou/AdMedia
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Актер Джереми Реннер, известный по роли супергероя Соколиного Глаза из киновселенной Marvel, потерял много крови и получил обширные травмы из-за несчастного случая во время уборки снега. О новых подробностях произошедшего 2 января сообщил портал TMZ.

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По информации очевидцев, Реннер после обильного снегопада очищал дорожку у своего дома с помощью снегоуборочной машины, которая наехала на ногу актера. В результате он потерял много крови из-за полученной травмы. Реннеру помог сосед, который наложил ему жгут.

Очевидцы рассказали, что он травмировал не только ногу, но и другие части тела.

Полиция, прибывшая на место происшествия, изъяла снегоуборочную машину. Отмечается, что она обладает расширенными функциями безопасности и не должна была наехать на владельца.

Как сообщил журнал People, Реннер перенес операцию. Его состояние оценивается как «критическое, но стабильное».

«Мы можем подтвердить, что Джереми получил тупую травму грудной клетки и ортопедические травмы и был прооперирован... 2 января 2023 года. Он вернулся после операции и находится в отделении интенсивной терапии в критическом, но стабильном состоянии», ― цитирует издание заявление представителя Реннера.

Ранее, 1 января, издание Deadline сообщило, что Реннер во время уборки снега получил травмы в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями. На город Рино, штат Невада, в котором проживает актер, во время новогодних праздников обрушилась снежная буря.

Между тем 2 января сообщалось, что обстоятельства травмирования актера изучает полиция Невады. По информации правоохранителей, Реннер был единственным участником происшествия.

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