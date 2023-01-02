Полиция изучает обстоятельства травмирования звезды «Мстителей»

Полиция в Неваде изучает обстоятельства травмирования актера Джереми Реннера, известного по роли супергероя — Соколиного Глаза из киновселенной Marvel. Об этом в понедельник, 2 января, сообщает газета Daily Mail со ссылкой на заявление офиса шерифа округа Уошо.

«Господин Реннер был единственным участником происшествия. Группа по расследованию крупных происшествий Управления шерифа округа Уошо в настоящее время выясняет обстоятельства случившегося», — говорится в сообщении.

В материале также пояснили, что звезда фильма «Мстители» является владельцем нескольких снегоуборочных машин, которые он использует для расчистки своей территории.

Ранее в этот день издание Deadlineс сообщило, что Реннер во время уборки снега получил травмы в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями. Его состояние оценивается как «критическое, но стабильное».

Что именно случилось с актером, не уточняется, однако известно, что на город Рино, штат Невада, в котором проживает актер, во время новогодних праздников обрушилась снежная буря.

27 декабря появилась информация о том, что число жертв снежной бури в США достигло 63. Наибольшее количество жертв зарегистрировано в городе Буффало (штат Нью-Йорк) и его окрестностях — 33 человека.

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