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Американский актер Джереми Реннер может остаться без ноги

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Armando Gallo
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Звезде фильмов Marvel Джереми Реннеру могут ампутировать ногу. Об этом сообщает Radar Online со ссылкой на источник, приближенный к актеру.

Отмечается, что актер уже перенес две сложные операции. Однако врачи опасаются, что ему может потребоваться ампутация. В противном случае Реннер окажется прикованным к инвалидному креслу до конца жизни.

«Его близкие беспокоятся, что повреждение было достаточно значительным, чтобы помешать ему двигаться так, как раньше, и что он может полностью потерять ногу», — отметил источник издания.

Ранее, 1 января, издание Deadline сообщило, что Реннер во время уборки снега получил травмы в результате несчастного случая, связанного с погодными условиями. На город Рино, штат Невада, в котором проживает актер, во время новогодних праздников обрушилась снежная буря.

Согласно информации издания TMZ, Реннер после обильного снегопада очищал дорожку у своего дома с помощью снегоуборочной машины, которая наехала на ногу актера. В результате он потерял много крови из-за полученной травмы.

Между тем 2 января сообщалось, что обстоятельства травмирования актера изучает полиция Невады. По информации правоохранителей, Реннер был единственным участником происшествия.

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