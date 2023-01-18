В Австралии заявили об отправке 70 военных для обучения солдат Украины

Австралия отправит в Великобританию 70 своих военнослужащих для участия в программе обучения и подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 18 января, заявили в министерстве обороны Австралии.

Отмечается, что австралийские военные покинут город Дарвин, где расположена база военно-воздушных сил страны, и в течение текущей недели присоединятся к своим коллегам в Великобритании для помощи в подготовке военных ВСУ.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз подчеркнул, что страна намерена в дальнейшем продолжать поддерживать Украину.

«Операция KUDU основывается на военной поддержке Австралией Украины, в том числе подаренными бронированными автомобилями Bushmaster австралийского производства, которые доказали свою значимость как очень ценные военные транспортные средства», ― отметил глава австралийского оборонного ведомства.

При этом подчеркивается, что австралийские военные не поедут на территорию Украины.

Накануне, 17 января, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США начнут обучение порядка 90–100 украинских военных работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot. Обучение займет несколько месяцев.

14 января стало известно, что Великобритания в ближайшие дни начнет обучать военнослужащих ВСУ использованию британских танков и гаубиц. В тот же день Лондон анонсировал передачу Киеву танков Challenger 2. Британский премьер-министр Риши Сунак назвал настоящий момент самым подходящим для наращивания снабжения украинских националистов военной техникой и призвал к этому союзников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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