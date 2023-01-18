Реклама
Прямой эфир
Мир
Блинкен оценил диалог Финляндии и Швеции с Турцией по членству в НАТО
Общество
В России на фоне дефицита кадров вырос спрос на их аренду
Мир
Байден и Шольц обсудили по телефону поддержку Украины
Мир
Опрос Szazadveg выявил страх жителей ЕС остаться без электричества
Экономика
Банкам из дружественных стран хотят разрешить открывать филиалы в РФ
Мир
Пентагон сообщил о старте обучения военных ВСУ пользованию ЗРК Patriot
Мир
Сорок военных отстранили от охраны президентского дворца в Бразилии
Мир
Азаров назвал условие возобновления переговоров между Украиной и РФ
Мир
В Госдуме оценили планы ЕК добиться рецессии в РФ с помощью санкций
Мир
Старейшая жительница планеты сестра Андрэ умерла в возрасте 118 лет
Мир
Небензя возложил на Украину ответственность за трагедию в Днепре
Мир
Сербия выразила благодарность РФ за принципиальную позицию по Косово
Сюжет:

В Австралии заявили об отправке 70 военных для обучения солдат Украины

Австралия отправит 70 своих военнослужащих для обучения бойцов ВСУ в Великобритании
0
Фото: Global Look Press/Dominika Zarzycka
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Австралия отправит в Великобританию 70 своих военнослужащих для участия в программе обучения и подготовки военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 18 января, заявили в министерстве обороны Австралии.

Принуждение к миру: как изменилось отношение к Украине за год
Европейцы подталкивают Киев к переговорам и всё меньше готовы помогать

Отмечается, что австралийские военные покинут город Дарвин, где расположена база военно-воздушных сил страны, и в течение текущей недели присоединятся к своим коллегам в Великобритании для помощи в подготовке военных ВСУ.

Министр обороны Австралии Ричард Марлз подчеркнул, что страна намерена в дальнейшем продолжать поддерживать Украину.

«Операция KUDU основывается на военной поддержке Австралией Украины, в том числе подаренными бронированными автомобилями Bushmaster австралийского производства, которые доказали свою значимость как очень ценные военные транспортные средства», ― отметил глава австралийского оборонного ведомства.

При этом подчеркивается, что австралийские военные не поедут на территорию Украины.

Накануне, 17 января, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США начнут обучение порядка 90–100 украинских военных работе с зенитно-ракетными комплексами (ЗРК) Patriot. Обучение займет несколько месяцев.

14 января стало известно, что Великобритания в ближайшие дни начнет обучать военнослужащих ВСУ использованию британских танков и гаубиц. В тот же день Лондон анонсировал передачу Киеву танков Challenger 2. Британский премьер-министр Риши Сунак назвал настоящий момент самым подходящим для наращивания снабжения украинских националистов военной техникой и призвал к этому союзников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023