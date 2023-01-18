Азаров рассказал о тоталитарной системе оболванивания граждан в Европе

Европейским политикам за последние годы удалось создать мощную тоталитарную систему оболванивания своих граждан. Об этом рассказал в интервью «Известиям» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

«С момента моего вынужденного отъезда из страны я не прекращал свою политическую деятельность. Писал статьи, издавал книги, выступал в доступных для меня СМИ Украины, РФ и других стран», — поделился бывший украинский премьер.

При этом Азаров отметил, что западная цензура много раз блокировала его публикации. Это реальная цена западной свободы слова, добавил он.

«За последние годы им удалось создать в Европе мощную тоталитарную систему оболванивания своих граждан. Пробиться через эту плотную завесу дезинформации очень трудно. У меня иногда создается впечатление, что «бодался теленок с дубом», но я глубоко убежден, что рано или поздно правда пробьется к народу», — заключил он.

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