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Азаров рассказал о тоталитарной системе оболванивания граждан в Европе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Европейским политикам за последние годы удалось создать мощную тоталитарную систему оболванивания своих граждан. Об этом рассказал в интервью «Известиям» бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

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«С момента моего вынужденного отъезда из страны я не прекращал свою политическую деятельность. Писал статьи, издавал книги, выступал в доступных для меня СМИ Украины, РФ и других стран», — поделился бывший украинский премьер.

При этом Азаров отметил, что западная цензура много раз блокировала его публикации. Это реальная цена западной свободы слова, добавил он.

«За последние годы им удалось создать в Европе мощную тоталитарную систему оболванивания своих граждан. Пробиться через эту плотную завесу дезинформации очень трудно. У меня иногда создается впечатление, что «бодался теленок с дубом», но я глубоко убежден, что рано или поздно правда пробьется к народу», — заключил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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