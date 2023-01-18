Азаров назвал условие возобновления переговоров между Украиной и РФ

Переговоры между Москвой и Киевом могут возобновиться, только когда будет принято соответствующее решение со стороны США. Такое мнение высказал в интервью «Известиям» экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Позиция абсолютно абсурдная. С одной стороны, действует законодательный запрет на ведение переговоров, а с другой стороны, сам же (президент Украины Владимир. — Ред.) Зеленский выступает за проведение переговоров на базе Организации Объединенных Наций, при этом выдвигая какие-то абсолютно нереалистичные десять пунктов», — указал он.

Речь идет о «формуле мира», которую Зеленский представил в ноябре 2022 года на саммите G20. В нее, в частности, входят такие условия, как радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий.

«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров», — подчеркнул Азаров.

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«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров»