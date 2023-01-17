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Греция после санкций увеличила импорт товаров из РФ более чем вдвое

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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В 2022 году Греция увеличила импорт товаров из России после введения Евросоюзом антироссийских санкций. Как следует из данных греческой статистической службы Elstat, ввоз в страну российских товаров вырос с января по ноябрь в 2,25 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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Так, за указанный период прошлого года общая стоимость импорта товаров Грецией из РФ составила €8,465 млрд, в 2021 году сумма за эти же месяцы составила €3,757 млрд.

Тем временем, экспорт товаров из Греции в РФ уменьшился в прошлом году за этот же период на 18,8% (сумма составила €148,1 млн) по сравнению с 2021 годом (€182,4 млн).

Таким образом, разница между экспортом и импортом двух стран оказалась отрицательной (дефицитной) и составила €8,317 млрд.

Подпадали ли импортированные Грецией товары под санкции ЕС, неизвестно. Тем временем, накануне газета L'Echo сообщила о том, что власти Бельгии организовали проверки на предмет обхода торговых санкций против России.

В декабре прошлого года стало известно, что импорт российских товаров в США достиг $732,4 млн в октябре, что стало выше почти в два раза сентябрьского показателя.

В ноябре газета The New York Times отметила, что западные санкции не помешали России вести международную торговлю и наращивать объемы продаж. Как выяснило издание, с конца февраля экспорт российских товаров на мировой рынок прирос в том числе со странами, которые вводили рестрикции.

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