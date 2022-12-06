Импорт из России в США в октябре увеличился более чем в два раза

Импорт российских товаров в США достиг $732,4 млн в октябре, это более чем в два раза больше сентябрьского показателя. Об этом свидетельствует опубликованный 6 декабря доклад о товарообороте Бюро переписи населения, которое фиксирует демографические и экономические показатели.

В сентябре импорт из России был самым низким за последние 20 лет — $332,1 млн.

Объем экспорта американских товаров в Россию в октябре, по сравнению с сентябрем, уменьшился: с $90,4 млн до $80,1 млн в октябре.

Если сравнивать с январем этого года объем экспорта снизился на $316,8 млн, а объем импорта уменьшился на $1,2 млрд.

При этом уровень импорта из России растет не только в США, но и в Европе.

В частности, в августе Португалия увеличила закупку российских товаров в 9,4 раза, Франция — на четверть, Латвия — на 44%.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский объяснил «Известиям», что весь рост импорта в европейские страны из России приходится на энергоресурсы. В основном это нефть и сжиженный природный газ.

Накануне заместитель руководителя ФТС РФ Владимир Ивин рассказал«Известиям», что товарооборот Москвы и Тегерана за прошлый год составил чуть более $4 млрд.