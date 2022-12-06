Эксперт объяснил рост объемов импорта российских товаров в Европу

Весь рост импорта в европейские страны из РФ приходится на энергоресурсы, рассказал «Известиям» 6 декабря специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Ранее в этот день агентство «РИА Новости», ссылаясь на данные национальных статистических ведомств стран Евросоюза (ЕС), сообщило, что в августе Португалия увеличила закупку российских товаров в 9,4 раза, Франция — на четверть, Латвия — на 44%, Австрия — на 27%, Испания — на 27%, Греция — на 15%, Словакия — на 6%.

«Если немножко углубиться, то весь рост покупок приходится на энергоресурсы, в основном нефть и СПГ (сжиженный природный газ. — Ред.), нефтепродукты, изделия из деревообрабатывающей отрасли и тому подобное. На все эти товары цены в этом году взлетели, а Европа находится в серьезном энергетическом кризисе. После потери поставок трубопроводного газа странам блока приходится наращивать по бешенным ценам закупки СПГ», — объяснил Островский.

Как он уточнил, за первые 10 месяцев этого года импорт сжиженного газа из России увеличился на 42%, сделав РФ вторым по значимости поставщиком.

Эксперт также напомнил, что с 5 декабря вступило в силу эмбарго Евросоюза (ЕС) и потолок цен на российскую нефть, доставляемую морским путем.

«До конца года по заявлению вице-премьера РФ Александра Новака будет разработан механизм, запрещающий поставки нефти странам, принявшим потолок цен. С учетом множества послаблений в этом механизме рынок может и не потерять долю российской нефти, но инвесторы всё же обеспокоены, а это может вызвать рост цен на нефть», — подчеркнул Островский.

В результате, по его словам, весь рост импорта странами ЕС ограничивается высокими ценами на энергоресурсы и желанием закупить больше, пока не начали действовать санкции.

«Другими словами, покупают больше и дороже. Поэтому говорить о нормальном товарообороте с ЕС не приходится. А эти данные лишь говорят о бедственном положении европейских стран», — добавил он.

В то же время эксперт считает, что важно обратить внимание на увеличение импорта Китаем, Индией и Турцией. Как он объяснил, после начала действия всех механизмов ограничения, поставки энергоресурсов пойдут в эти страны. И в случае роста импорта ЕС из этих стран станет понятно, что российская нефть продолжает поступать в Европу, только дороже и через другие страны, уточнил Островский.

«При таком положении дел рост в Европе импорта из России может увеличиваться только за счет поставок СПГ, цена на который будет расти тем быстрее, чем холоднее будет зима. И то до тех пор, пока самоубийцы из ЕС не введут ограничение на цены на газ», — заключил эксперт.

Ранее, 1 ноября, газета The New York Times сообщила, что западные санкции не помешали России вести международную торговлю и наращивать объемы продаж. Как выяснило издание, с конца февраля экспорт российских товаров на мировой рынок прирос в том числе со странами, которые вводили рестрикции.

До этого также сообщалось, что европейские страны нарастили закупки российских энергоносителей. Так, агентство Bloomberg еще 22 августа написало, что поставки нефти из РФ по морю в Европу резко выросли в середине последнего летнего месяца.