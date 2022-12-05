По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучили «Известия», товарооборот Москвы и Тегерана за прошлый год составил чуть более $4 млрд. Однако уже в январе–октябре 2022-го объемы торговли превысили показатели за весь рекордный 2021-й. Экспорт увеличился на 27%, а импорт — на 10%, рассказал «Известиям» заместитель руководителя ФТС РФ Владимир Ивин.

Среди прикаспийских государств Иран занимает второе место в торговле с РФ. В основном страны торгуют продукцией сельского хозяйства. Эксперты объясняют улучшение взаимодействия в этой области дружественными отношениями между государствами, многолетним опытом Тегерана в развитии экономики под давлением санкций, а также его выгодным географическим положением, которое позволяет развивать новые маршруты поставок.

Вопросы налаживания экспорта из РФ мяса птицы и баранины, а также расширения закупок плодоовощной продукции республики обсуждались и в ходе Российско-Иранского бизнес-форума, рассказал президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

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Двое в лодке: товарооборот России и Ирана достиг рекордных значений