Автодилер оценил возможный выход на рынок РФ автомобилей из Ирана

Иранские автопроизводители увеличивают число новых моделей и поставляют свои автомобили в Белоруссию, Азербайджан, Грузию, в страны Африки и Азии, в том числе в Казахстан и Туркмению. Иран, находящийся в условиях экономических ограничений, ищет пути сближения и с Россией, рассказали «Известиям» в пресс-службе ГК «Автодом» 17 января.

«Перспективы (сотрудничества РФ и Ирана. — Ред.) пока не очевидны, нужно внимательно тестировать иранские автомобили. Если их цена будет привлекательней, чем у конкурентов, иранские седаны массового сегмента могут занять свою нишу на российском рынке, особенно как авто для корпоративных парков», — сообщили там.

Однако для этого нужна локализация производства в России или локализация сборки комплектующих — производственные площади для этого имеются, добавили в ГК «Автодом».

Кроме того, автодилер подчеркнул, что при выходе на российский рынок автозаводы из Ирана должны учитывать и процесс сервиса автомобиля.

«Клиентам важно обладать информацией о гарантийном обслуживании авто, страховании и кредитных программах», — уточнили в автомобильном холдинге.

Ранее в этот день официальный представитель министерства промышленности, рудников и торговли исламской республики Омид Галибаф рассказал, что Тегеран не исключает создания совместного предприятия с Россией по производству автомобилей.

29 ноября сообщалось, что иранская автокомпания Kerman Motor рассматривает возможность выйти на рынок РФ.