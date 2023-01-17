Обращение Путина 18 января, мероприятия ко дню прорыва блокады

В среду, 18 января 2023 года, Владимир Путин посетит Санкт-Петербург. Визит анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российский лидер примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. В числе прочего он возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» и монументу «Родина-мать», а также встретится с ветеранами Великой Отечественной войны. Некоторые мероприятия с участием Путина можно будет увидеть на сайте «Известий» в прямом эфире.

18 января 1943 года Красная армия разорвала фашистское окружение города. Наступательная операция продолжилась, полностью Ленинград был освобожден спустя год — 27 января 1944 года.

Прорыв стал переломным моментом в Великой Отечественной войне; стал знаменательной датой для миллионов ленинградцев, в том числе семьи президента — родители Владимира Путина прошли блокаду от начала до конца.

«Известия» публикуют краткую историю и детальную реконструкцию событий тех дней. Также читатели могут ознакомиться с программой мероприятий в Санкт-Петербурге на 18 и 27 января 2023 года.

О чем скажет Путин 18 января, как петербуржцы будут чтить память жителей блокадного города — читайте на нашем сайте в разделе «Новости».