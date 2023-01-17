Реклама
Прямой эфир
Мир
В Госдуме обвинили президента Польши в подстрекательстве к мировой войне
Мир
Новый глава минобороны Германии пообещал выкладываться на 150%
Мир
Церемония прощания с Кикабидзе началась в Тбилиси
Общество
Новым председателем МАКа назначен бывший чиновник Росавиации
Мир
Польский телеканал показал в эфире карту страны с частью Западной Украины
Мир
На Украине признали невозможность сбить российские ракеты
Общество
На Крымском мосту досрочно возобновили автомобильное движение
Мир
Госдеп ввел визовые ограничения в отношении 25 граждан Белоруссии
Экономика
Предприятия лесоперерабатывающего комплекса РФ увеличили экспорт на новые рынки
Авто
Средняя цена на новые электромобили в России в 2022 году снизилась почти вдвое
Мир
В США нашли украденные картины стоимостью $400 тыс.
Мир
Шольц объявил о назначении Писториуса министром обороны ФРГ
Сюжет:

Обращение Путина 18 января, мероприятия ко дню прорыва блокады

0
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В среду, 18 января 2023 года, Владимир Путин посетит Санкт-Петербург. Визит анонсировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Давние счеты: почему блокаду Ленинграда признали геноцидом
В суде Санкт-Петербурга озвучили уточненные данные о количестве жертв трагических событий Великой Отечественной войны

Российский лидер примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины прорыва блокады Ленинграда. В числе прочего он возложит цветы к памятнику «Рубежный камень» и монументу «Родина-мать», а также встретится с ветеранами Великой Отечественной войны. Некоторые мероприятия с участием Путина можно будет увидеть на сайте «Известий» в прямом эфире.

18 января 1943 года Красная армия разорвала фашистское окружение города. Наступательная операция продолжилась, полностью Ленинград был освобожден спустя год — 27 января 1944 года.

Прорыв стал переломным моментом в Великой Отечественной войне; стал знаменательной датой для миллионов ленинградцев, в том числе семьи президента — родители Владимира Путина прошли блокаду от начала до конца.

«Известия» публикуют краткую историю и детальную реконструкцию событий тех дней. Также читатели могут ознакомиться с программой мероприятий в Санкт-Петербурге на 18 и 27 января 2023 года.

О чем скажет Путин 18 января, как петербуржцы будут чтить память жителей блокадного города — читайте на нашем сайте в разделе «Новости».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023