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Прорыв блокады и полное освобождение Ленинграда: история, программа мероприятия 18 и 27 января 2023 года в Петербурге

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В январе 2023 года отмечаются 80-летие прорыва блокады Ленинграда и 79-я годовщина полного освобождения города. «Известия» напоминают историю важных дат и публикуют программу мероприятий в Петербурге.

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Прорыв блокады и полное освобождение Ленинграда: история

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года. Немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши.

Во время 872 дней блокады сообщение с городом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху.

12 — 30 января 1943 года была проведена операция «Искра». Она стала переломным моментом в битве за Ленинград. Все южное побережье Ладожского озера было очищено от противника, инициатива ведения боевых действий на этом направлении перешла к Красной Армии. 18 января 1943 года стало Днем прорыва блокады.

27 января 1944 года ленинградцы праздновали снятие блокады. Вечером того дня состоялся салют из 324 орудий.

Суд Санкт-Петербурга установил, за время блокады в городе погибли 1 млн 93 тыс. человек, общий причиненный ущерб составил 35,3 трлн рублей.

18 января и 27 января 2023 года: программа мероприятий в СПб

К 80-летию прорыва блокады Ленинграда подготовлены многочисленные мероприятия.

18 января 2023 года состоится торжественно-траурная церемония возложения цветов к монументу Героическим защитникам Ленинграда на площади Победы. Будет произведен полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

В музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» пройдет встреча актива общественных организаций ветеранов и блокадников. Запланировано мероприятие в Ледовом дворце.

27 января 2023 года, в 79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда, состоятся торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев» на Невском проспекте, 14.

В 11.00 пройдет официальная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, церемонии на Серафимовском, Богословском, Смоленском кладбищах, в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда, на мемориалах, посвященных подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны.

18 и 27 января с 10.00 до 12.00 и с 19.00 до 22.00 будут зажжены факелы на Ростральных колоннах.

Вечером 27 января ожидается праздничный артиллерийский салют у стен Петропавловской крепости.

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