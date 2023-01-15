Путин поучаствует в мероприятии к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Об этом в воскресенье, 15 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, есть ли у главы государства в планах посещение Санкт-Петербурга и участие в мероприятиях по случаю годовщины прорыва блокады Ленинграда, пресс-секретарь президента ответил утвердительно.

Ранее, 19 декабря 2022 года, Путин поручил утвердить план празднования 80-летия освобождения Ленинграда.

Важная дата отмечается 27 января. В Санкт-Петербурге ко дню прорыва блокады Ленинграда установили выплаты для ветеранов.

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 года. В первый же день немецко‑фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. Затем началась почти 900‑дневная блокада города, сообщение с которым поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны.

20 октября сообщалось, что суд в Санкт-Петербурге признал геноцидом действия нацистов в период блокады Ленинграда. Было проведено семь судебных заседаний, допрошено 12 специалистов и четыре свидетеля. Изучены материалы с грифом «совершенно секретно», а также видеоматериалы, фото, экспертизы, исторические документы.

Суд установил, что за время блокады в городе погибли 1 млн 93 тыс. человек, а общий причиненный ущерб составил 35,3 трлн рублей.