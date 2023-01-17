Экс-главу Федерации футбола Франции обвинили в домогательствах

Прокуратура Парижа начала расследование в отношении бывшего главы Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Граэ. Об этом 17 января сообщила газета L’Equipe.

81-летний менеджер обвиняется в моральных и сексуальных домогательствах. Его дело будет передано в суд.

Ранее, в январе, показания против Ле Граэ дали футбольный агент Соня Суи и две бывшие коллеги функционера. Суи заявила, что подвергалась различным формам домогательств с его стороны с 2013 по 2017 годы.

В те же дни Ле Граэ допустил неоднозначные высказывания о бывшем игроке сборной Франции Зинедине Зидане, чем вызвал волну критики в свой адрес со стороны футбольной общественности страны.

В итоге 11 января Ле Граэ был отстранен от должности главы FFF. Его обязанности исполняет Филипп Диалло.

В октябре 2022 года молодежная сборная Канады образца 2018 года оказалась в центре сексуального скандала.