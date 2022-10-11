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Федерация хоккея Канады оказалась в центре скандала

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Фото: Global Look Press/Jeff Mcintosh
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Молодежная сборная Канады образца 2018 года — одна из самых сильных в истории. В 2022 году она оказалась в центре сексуального скандала. Инцидент похож на тот, что произошел с победителями МЧМ-2003 в Галифаксе. Чиновники Hockey Canada хорошо знали об этих и других инцидентах, но на протяжении долгих лет покрывали хоккеистов.

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В 2018 году игроки сборной во время торжественного мероприятия, организованного Hockey Canada, организовали веселье в отеле канадского города Лондон. Некая девушка веселилась в постели сразу с несколькими игроками. А через четыре года — в апреле 2022-го — подала иск о сексуальных домогательствах и насилии. Потом отозвала его и снова активировала в конце июня.

Сейчас заключено досудебное соглашение. Дама требует от Hockey Canada, CHL и хоккеистов $3,55 млн. Кто-то уже опроверг обвинение, как лучший игрок последнего Кубка Стэнли Кэйл Макар.

Инцидент с победителями МЧМ-2003 в Галифаксе не менее пикантный, но похожий по сценарию. В ролях — канадские игроки и девушка. Несколько членов той сборной (Карло Колайаково, Пьер-Александр Паренто, Скотти Апшелл) заявили, что впервые слышат о произошедшем и готовы сотрудничать со следствием.

На урегулирование всех жалоб, связанных с сексуальным насилием со стороны спортсменов, федерация с 1989 года потратила 9 млн канадских долларов. Всего была зарегистрирована 21 жалоба.

От провинциальных федераций хоккея поступила категоричная реакция. Представители Квебека приняли резолюцию о недоверии к Hockey Canada, заявив, что приостанавливают переводы регистрационных сборов, уплачиваемых в центральную организацию.

И в Hockey Canada уже начались перемены. Так, 8 октября в отставку подала временно исполняющая обязанности председателя правления федерации Андреа Скиннер. При этом участию сборных в международных соревнованиях ничего не угрожает.

Кроме того, в декабре Hockey Canada предстоит провести молодежный чемпионат мира — турнир, который в Канаде опережает по популярности аналогичные взрослые турниры. Изначально турнир был отдан России, но у страны ИИХФ его забрала и, следуя не самым логичным аргументам, отдала МЧМ-2023 Канаде. При том, что местная федерация опростоволосилась при организации двух прошлых МЧМ.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Оргии выводы: сексуальные скандалы губят канадских хоккей

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