В феврале 2022 года канцлер ФРГ Олаф Шольц объявил о «смене эпох» в Германии. Главной задачей для правительства стало формирование новой оборонной политики и создание из бундесвера самой сильной армии европейской части НАТО. Выступления перед бундестагом, обращения к населению Германии и ЕС, переговоры с союзниками, авторские статьи для немецких газет и американских журналов — в публичном поле канцлер неустанно декларировал новый образ сильной и «обороноспособной» страны.

Пока некоторые немецкие политики критикуют недостаточную вовлеченность Германии в поддержку Украины, а союзники повышают давление на Берлин из-за пробуксовки военных реформ, практически игнорируется самый важный вопрос: насколько в новой роли Германии заинтересованы сами немцы? Согласно опросам, около 2/3 населения выступают против дальнейших поставок вооружений Киеву. В рейтинге самых важных проблем за последние полгода значимость конфликта на Украине в глазах немцев уменьшилась на 30% на фоне растущих трудностей с энергоснабжением. Более 40% граждан готовятся к ухудшению собственного экономического положения в 2023 году. Неправильное соотношение приоритетов политиков с запросами населения дает о себе знать. Если бы в январе 2023 года состоялись выборы в бундестаг, то партии из действующей правящей коалиции не получили бы поддержку большинства населения.

Мнение избирателей также не берется в расчет, когда Берлину необходимо учитывать ожидания и требования партнеров. «От нас ожидают лидерства, лидерства в интересах Европы», — считает президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Министр иностранных дел Анналена Бербок обещает поддерживать Украину вне зависимости от того, что «думают немецкие избиратели».

Вместо понимания, какими будут дальнейшие действия властей и что конкретно означает «смена эпох», немцы видят, как правительство сталкивается с новыми трудностями. Уход в отставку министра обороны Германии Кристины Ламбрехт и задержки при подготовке национальной стратегии безопасности Германии — первые проявления того, что немецким элитам не удается контролировать «смену эпох», которую они сами объявили в прошлом году.

Однако неспособность политиков задать новый курс военно-политического развития и неготовность населения этот курс поддержать связаны не столько с актуальными событиями и трудностями, сколько имеют глубинные причины. Внешняя политика Германии во многом основывалась на приоритете экономических вопросов, чтобы поддерживать крупнейшую в Европе экспортно ориентированную промышленность и импортировать энергоносители по низким ценам.

Военно-политическое развитие становилось второстепенным в условиях полной передачи вопросов безопасности под управление США и НАТО. Значительные изменения, которые сейчас форсирует немецкое правительство, затрудняются из-за отсутствия долгосрочной самостоятельной стратегии и приводят только к большей зависимости от старшего союзника.

В российско-германских отношениях «смена эпох» стала главным маркером несостоятельности немецкой дипломатии. Берлин оказался неспособным проявить нейтральность в нормандском формате и использовать рычаги давления на Украину для принятия обещанных Киевом изменений в законе «Об особом порядке местного самоуправления». В декабре 2022 года Ангела Меркель, некогда участвовавшая в формировании и поддержании переговорного процесса, призналась, что изначальная цель Минских соглашений — потянуть время для укрепления Украины.

Продолжающиеся поставки Киеву тяжелых вооружений окончательно лишают Берлин возможности выступать в роли непредвзятой стороны при урегулировании конфликта. Тем временем Анналена Бербок, глава немецкой дипломатии, говорит о бессмысленности переговоров, а многие влиятельные политики, такие как федеральный министр экономики и защиты климата Роберт Хабек и глава комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, вовсе считают поставки военной техники недостаточными.

«Смена эпох» приводит к полному пересмотру немцами современной истории и продвижению «культуры отмены» по отношению к Москве. В публикациях ряда немецких экспертно-аналитических центров вся внешняя политика России в XXI веке ложно воспринимается как попытка бросить вызов европейской системе безопасности. На этом фоне игнорируются регулярно выдвигавшиеся Москвой инициативы по укреплению архитектуры европейской безопасности и любые достижения в двусторонних отношениях. Акцент на демонизации РФ позволяет переключать внимание с вопросов, которые могут дискредитировать Германию и союзников. Намеренный отход Берлина от расследования диверсий на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» стал очередным примером замалчивания в ФРГ неудобных проблем.

«Смена эпох» в немецкой внешней политике возвращает Германию к политике ФРГ в наиболее напряженные периоды холодной войны. Новый курс предполагает отказ от конструктивного диалога с системным противником и действия исключительно в фарватере США и союзников. Выход за пределы блокового мышления некогда стал основой «новой восточной политики» Вилли Брандта. Перспективы такого отхода в современной немецкой политике едва ли просматриваются.

Подробнее — на презентации доклада на тему «Изменение через отдаление: правительство Олафа Шольца и российско-германские отношения», которая состоится 18 января в 12:00 в пресс-центре МИЦ «Известия».

Автор — эксперт Института международных исследований МГИМО МИД России

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