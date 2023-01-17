Российские туристы перестали получать шенгенские визы на срок более года

Консульства европейских стран прекратили выдавать российским гражданам шенгенские визы на срок больше года, оформляя их чаще всего только на период поездки. Об этом сообщила 17 января Ассоциация туроператоров России (АТОР).

В ассоциации отметили, что визовый процесс серьезно ужесточился после отмены соглашения об упрощенном режиме между РФ и Евросоюзом (ЕС).

«Если раньше россияне получали визы на два или три года, а нередко и на пять лет, сейчас многократную визу могут оформить максимум на полгода или год. Тем, у кого слабая визовая история, дадут только однократную визу под сроки поездки», — указано на сайте АТОР.

По оценкам туркомпаний, оформление шенгенской визы в Москве сейчас занимает в среднем 2,5–3 недели. Документы у россиян для туристических поездок по-прежнему принимают Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Венгрия, Словения, Швейцария. Длительные визы вероятнее всего получить в консульствах Франции и Италии.

«Австрия, Венгрия и Словения оформляют, как правило, однократные визы. Греческое консульство выдает короткие и однократные визы», — подытожили в ассоциации.

Запрещен на сегодняшний въезд российских граждан в Латвию, Литву, Польшу, Финляндию, Чехию и Эстонию.

Ранее, 10 ноября, в Ассоциации туроператоров России рассказывали, что в случае вступления Хорватии, Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону россиянам придется сдавать биометрические данные при поездках в эти страны. В случае вхождения этих стран в Шенгенскую зону переходный процесс может затянуться на несколько месяцев, отметили там.

С 1 января 2023 года Хорватия стала частью Шенгенской зоны.

20 октября прошлого года представители туротрасли рассказывали «Известиям», что страны Шенгенского соглашения резко сократили сроки действия своих многоразовых виз, которые выдают гражданам России.

12 сентября 2022 года прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом, подписанное 15 годами ранее. Теперь для оформления въездных документов в ЕС гражданам России потребуется заплатить €80 вместо €35. Кроме того, максимальный срок рассмотрения заявлений на визы будет продлен до 45 дней, а список необходимых документов расширен.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в беседе «Известиями» высказала мнение, что изменение визового режима ЕС с РФ — навязанное решение «заокеанских братьев и сестер».