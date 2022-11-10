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В АТОР назвали последствия для РФ от вступления балканских стран в Шенгенскую зону

В АТОР рассказали, с какими неудобствами столкнутся туристы из РФ в случае вступления Хорватии, Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону
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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали 10 ноября, что в случае вступления Хорватии, Болгарии и Румынии в Шенгенскую зону россиянам придется сдавать биометрические данные при поездках в эти страны.

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«Кроме того, балканские страны подключатся к общей шенгенской визовой системе. Поэтому в случае аннуляции визы, выданной ранее другой страной Шенгена, у них появится право отказать заявителю, который обратится за их визой», — добавили в АТОР.

Отмечается, что в случае вхождения этих стран в Шенгенскую зону переходный процесс может затянуться на несколько месяцев. Также в АТОР указали, что, вероятнее всего, эти страны сохранят действие своих национальных виз, выданных ранее, или даже продолжат их выдачу в первые месяцы следующего года.

«В чем можно быть уверенным, так это в сумме визового сбора: он останется прежним: €80 — для взрослых, €40 — для детей», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг стало известно, что Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в Шенгенскую зону. 3 ноября премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович сообщил, что республика намерена вступить в соглашение и стать членом еврозоны менее чем через 60 дней.

В настоящее время участниками Шенгенского соглашения являются 26 стран, где существует единая система пограничного контроля.Ожидается, что положительное решение о вступлении трех новых государств в Шенгенское соглашение Совет Европы может принять в Брюсселе уже в начале следующего месяца.

20 октября представители туротрасли рассказали «Известиям», что страны Шенгенского соглашения резко сократили сроки действия своих многоразовых виз, которые выдают гражданам России.

Еще в июле прошлого года еврокомиссар по внутренним делам Илва Йохансон выразила надежду на то, что Болгария, Румыния и Хорватия в скором времени станут полноценными членами Шенгенской зоны.

12 сентября 2022 года прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и Европейским союзом, подписанное 15 годами ранее. Теперь для оформления въездных документов в ЕС гражданам России потребуется заплатить €80 вместо €35. Кроме того, максимальный срок рассмотрения заявлений на визы будет продлен до 45 дней, а список необходимых документов расширен.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в беседе «Известиями» высказала мнение, что изменение визового режима ЕС с РФ — навязанное решение «заокеанских братьев и сестер».

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