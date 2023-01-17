В Северной Осетии задержали передававшего Украине данные о военной технике РФ шпиона

В Северной Осетии задержан иностранец, передававший Украине данные о местоположении российской военной техники. Об этом 17 января сообщили в региональном управлении ФСБ.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по РСО-Алания выявлена противоправная деятельность 28-летнего гражданина одной из стран СНГ, причастного к шпионажу», — приводит сообщение «РИА Новости».

Подозреваемый был задержан при пересечении пункта пропуска «Верхний Ларс». По данным ФСБ, он передавал украинской стороне сведения о местоположении военной техники путем направления контактному лицу фотоснимков и видеоматериалов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Шпионаж».

13 января министерство госбезопасности Луганской Народной Республики (МГБ ЛНР) возбудило уголовное дело против сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по статье «Шпионаж». По их сведениям, гражданин Великобритании Дэвид Оррэлс собирал и передавал данные воздушной разведки по заданию одной из стран НАТО.

До этого, 29 декабря, ФСБ задержала в Херсонской области украинского агента, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о ВС РФ. В задачи задержанного входил сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности, маршрутах перемещения подразделений ВС РФ.

23 декабря в Пермском крае, Еврейской АО и Ростовской области были задержаны россияне, сотрудничавшие с СБУ. Они подозреваются в подготовке терактов и диверсий, а также сборе и передаче Украине секретных сведений.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».