ФСБ задержала под Херсоном передававшего СБУ данные о ВС РФ украинского агента

В Херсонской области ФСБ задержала передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о ВС РФ украинского агента. Об этом в четверг, 29 декабря, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В задачи задержанного входил сбор и пересылка информации о местах дислокации, численности, маршрутах перемещения подразделений ВС РФ.

По данным ведомства, 54-летний гражданин Украины передавал данные сотруднику СБУ через мессенджер для корректировки артиллерийских и ракетно-бомбовых ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по позициям ВС РФ.

«Мне позвонил [человек], который представился сотрудником СБУ, спросил об общей ситуации в городе. Я ему обрисовал. Большей частью его интересовало местонахождение военных объектов», — рассказал задержанный.

Он пояснил, что еще несколько раз с ним связывались сотрудники СБУ и просили подтвердить ту или иную информацию о ВС РФ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о шпионаже, он заключен под стражу.

23 декабря в Пермском крае, Еврейской АО и Ростовской области были задержаны россияне, сотрудничавшие с СБУ. Они подозреваются в подготовке терактов и диверсий, а также сборе и передаче Украине секретных сведений.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела о государственной измене и шпионаже.