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Адвокат предупредил россиян о рисках при сделках с недвижимостью по доверенности

Адвокат Бойцов рассказал о рисках продавцов и покупателей при сделках с недвижимостью по доверенности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Управляющий партнер юридической компании 4R Group, адвокат Михаил Бойцов предупредил во вторник, 17 января, что при заключении сделок с недвижимостью по доверенности существуют ожидаемые риски для покупателя и неожиданные риски для продавца.

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По словам эксперта, для покупателя недвижимости при заключении сделки по доверенности самый большой риск заключается в том, что она может быть уже отозвана.

«Покупатель видит доверенность, а отозвана она или нет, он не знает. Сделка есть, а вот права на недвижимость могут не перейти — это основной риск для покупателя объекта», — уточнил он в беседе с Lenta.Ru.

Бойцов подчеркнул, что проверить актуальность доверенности на 100% невозможно, поскольку есть вероятность, что ее отзовут уже после проверки.

«Надо проверять реестр, например, на сайте Федеральной нотариальной палаты есть сведения об отзыве доверенности», — сказал адвокат.

При этом продавец объекта, находящийся за границей, может столкнуться с другой неожиданностью. Например, если гражданин пребывает за границей более 183 дней в году, он уже не резидент и при продаже недвижимости по доверенности налоговая служба начислит ему приличный налог.

Ранее в этот день генеральный директор компании Apple Real Estate Данила Савченко заявил «Известиям», что порядка 20% продавцов вторичного жилья в сегментах бизнес и премиум в Москве снова начали поднимать цены до уровня января 2022 года.

В свою очередь аналитик TeleTrade Алексей Федоров рассказал в беседе с Life.Ru, как переизбыток недвижимости повлияет на цены. Специалист отметил, что в 2022 году объемы строительства жилой недвижимости в России вышли на допандемийный уровень и превысили 100 млн кв. м. При этом спрос на рынке жилья упал на 15–20%.

Федоров уточнил, что образовавшийся профицит предложения пока медленно конвертируется в снижение цен. Причем процесс цены в экономсегменте снижаются быстрее, передает RT.

Образовавшийся профицит предложения пока что медленно конвертируется в снижение цен. Причем процесс этот носит неоднородный характер. Цены в экономсегменте снижаются быстрее.

Ранее эксперты спрогнозировали снижение цен в Москве в 2023 году.

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