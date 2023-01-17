Реклама
Прямой эфир
Спорт
Фанаты развернули флаг России на матче украинки на Australian Open
Общество
В РФ предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели
Общество
Два найденных у трассы в Приморье котенка дальневосточного леопарда умерли
Мир
Посол Непала предложил помощь в транспортировке тел россиян
Происшествия
В Донецке извлекли из-под завалов торгового центра тела двух женщин
Происшествия
ВСУ обстреляли Харцызск в ДНР реактивными снарядами
Мир
Не менее 8 человек пострадали в результате стрельбы во Флориде
Общество
Икру и рыбу стоимостью 5,3 млн рублей изъяли на Сахалине
Мир
Хакеры Killnet заявили о взломе Налоговой службы США
Общество
МЧС предупредило о возможном сходе лавины на горнолыжных курортах Сочи
Армия
«Ростех» разработает новую снайперскую винтовку
Армия
Специалисты восстановят водную магистраль в Запорожской области

Продавцы премиального жилья в Москве снова начали поднимать цены

Эксперт по недвижимости: порядка 20% продавцов вторичного жилья в сегментах бизнес и премиум в Москве начали поднимать цены
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Порядка 20% продавцов вторичного жилья в сегментах бизнес и премиум в Москве снова начали поднимать цены до уровня января 2022 года. Об этом «Известиям» заявил генеральный директор компании Apple Real Estate Данила Савченко.

Ростом едины: за год новостройки в России подорожали почти на 15%
Можно ли надеяться на снижение цен в 2023-м

Первые девять месяцев 2022 года на рынке царили панические настроения и многие продавцы готовы были побыстрее провести сделку и получить деньги, даже сильно снизив стоимость, напомнили аналитики компании. Дисконт достигал 15–20%. Но с конца 2022-го и в настоящее время наблюдается обратное явление, добавили эксперты.

Теперь продавцы, которые не готовы делать скидки, предпочитают подождать, а пока лот не продался, сдавать его в аренду, рассказал Савченко.

Так, на московском рынке аренды квартир бизнес- и премиум-классов 80% наймодателей передают свои объекты в доверительное управление: в 2022 году спрос на эту услугу вырос более чем вдвое и в январе тенденция усиливается, зафиксировали в Apple Real Estate.

«Это рекордное значение за всю историю наблюдений за рынком аренды жилья», — отметили эксперты.

По информации специалистов, в числе основных драйверов повышения спроса на данную услугу в прошлом году был массовый отъезд граждан из страны и невозможность следить за квартирой самостоятельно, решать вопросы с арендаторами и государственными структурами.

Аналитики компании «Инком-Недвижимость» 11 января сообщили «Известиям», что средняя цена предложения 1 кв. м вторичного жилья в старых границах Москвы за год снизилась на 1,35% (до 275,8 тыс. рублей), в то же время стоимость реальной продажи — с учетом скидок — упала на 20% от пиковых в 2022 году мартовских цен.

Ранее эксперты спрогнозировали снижение цен в Москве в 2023 году.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023