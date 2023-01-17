Продавцы премиального жилья в Москве снова начали поднимать цены

Порядка 20% продавцов вторичного жилья в сегментах бизнес и премиум в Москве снова начали поднимать цены до уровня января 2022 года. Об этом «Известиям» заявил генеральный директор компании Apple Real Estate Данила Савченко.

Первые девять месяцев 2022 года на рынке царили панические настроения и многие продавцы готовы были побыстрее провести сделку и получить деньги, даже сильно снизив стоимость, напомнили аналитики компании. Дисконт достигал 15–20%. Но с конца 2022-го и в настоящее время наблюдается обратное явление, добавили эксперты.

Теперь продавцы, которые не готовы делать скидки, предпочитают подождать, а пока лот не продался, сдавать его в аренду, рассказал Савченко.

Так, на московском рынке аренды квартир бизнес- и премиум-классов 80% наймодателей передают свои объекты в доверительное управление: в 2022 году спрос на эту услугу вырос более чем вдвое и в январе тенденция усиливается, зафиксировали в Apple Real Estate.

«Это рекордное значение за всю историю наблюдений за рынком аренды жилья», — отметили эксперты.

По информации специалистов, в числе основных драйверов повышения спроса на данную услугу в прошлом году был массовый отъезд граждан из страны и невозможность следить за квартирой самостоятельно, решать вопросы с арендаторами и государственными структурами.

Аналитики компании «Инком-Недвижимость» 11 января сообщили «Известиям», что средняя цена предложения 1 кв. м вторичного жилья в старых границах Москвы за год снизилась на 1,35% (до 275,8 тыс. рублей), в то же время стоимость реальной продажи — с учетом скидок — упала на 20% от пиковых в 2022 году мартовских цен.

Ранее эксперты спрогнозировали снижение цен в Москве в 2023 году.