Цены на жилье в Москве в декабре 2022 года рухнули на 20%

Средняя цена предложения 1 кв. м вторичного жилья в старых границах Москвы за год снизилась на 1,35% (до 275,8 тыс. рублей). При этом стоимость реальной продажи — с учетом скидок — упала на 20% от пиковых в 2022 году мартовских цен, сообщили «Известиям» 11 января аналитики компании «Инком-Недвижимость».

Специалисты компании выявили тенденции вторичного рынка в конце 2022 года: рост популярности сделок свободной продажи; лояльное отношение покупателей к залоговым объектам; четырехкратное увеличение количества «прямых обменов».

Согласно статистике компании, в декабре спрос на вторичном рынке Москвы соответствовал стандартным показателям и на 25% отстал от декабрьского в 2021 года.

«В декабре 2021 года впервые за всю историю наблюдений за вторичным сегментом жилья в Москве, был зафиксирован значительный рост спроса: все ожидали подъема ключевой ставки ЦБ, что и происходило, но при этом сохранялась возможность взять доступный ипотечный кредит. Поэтому количество принятых авансов и проведенных сделок зашкаливало, что совершенно не характерно для декабря», — сказал директор направления «Вторичный рынок» компании «Инком-Недвижимость» Сергей Шлома.

Если говорить об общем впечатлении, рынок недвижимости сейчас находится в преддверии некоторых фундаментальных изменений, отметил он.

«Главное — что цены неизбежно будут снижаться, и в 2023 году придется затянуть пояса. Это понимание есть практически у всех (у покупателей и продавцов, у застройщиков и банков), это ожидание висит в воздухе. И можно сказать, что рынок сегодня стал более осмысленным и разумным – ни иллюзий, ни паники у его участников больше нет, все осознают суть происходящего. Это хорошо, ведь если ты предупрежден, значит, вооружен», — добавил Шлома.

При этом Шлома допустил, что в ближайшей перспективе на вторичном рынке жилья Москвы цены могут снизиться на 10%, учитывая, что в 2020–2021 годах рынок был перегрет и в результате надулся огромный ценовой пузырь.

В начале января аналитики федеральной компании «Этажи» сообщили «Известиям», что за год количество выставленных на продажу вторичных квартир в столице выросло на 24,8%. Такой показатель — рекорд среди крупных городов.