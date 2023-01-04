Предложение вторичного жилья в РФ выросло до 24,8%

За год количество выставленных на продажу вторичных квартир в Москве выросло на 24,8%, это рекорд среди крупных городов. Об этом 4 января «Известиям» рассказали аналитики федеральной компании «Этажи».

«По сравнению с началом 2022 года к январю 2023 года больше всего среди мегаполисов количество выставленных на продажу вторичных квартир выросло в Москве — на 24,8%, на втором месте Новосибирск — 22,1%, на третьем Воронеж — 16,9%, на четвертом Уфа — 14,7% и на пятом Омск — 10,5%», — рассказали аналитики.

Увеличение объема предложения жилья повышает конкуренцию, что приводит к росту скидок. Наиболее быстрыми темпами показатель увеличивался с апреля по сентябрь 2022 года, параллельно разгоняя дисконт, его средний уровень в августе достиг рекордных значений 6%, сообщили в компании.

«В сентябре количество продаваемых квартир начало снижаться, а вместе с ним и средний дисконт, который к концу года дошел до уровня 5,7%», — отметил ведущий аналитик компании «Этажи» Александр Иванов.

По словам эксперта, рынок вторичного жилья сильно зависит от баланса спроса и предложения. Чем больше конкуренция за покупателя, тем больше продавцы готовы к торгу, добавил он.

«Цены на вторичное жилье редко показывают отрицательную динамику, но при этом за счет дисконта реальная стоимость продажи снижается достаточно существенно при падении спроса и росте объема предложения», — пояснил Иванов.

Самое значительное снижение количества продаваемых вторичном квартир отмечается в Краснодаре (–20,6%), Волгограде (–13,8%) и Перми (–11,9%), рассказали в компании.

«В целом, по сравнению с началом прошлого года объем предложения на вторичном рынке в городах-миллионниках вырос на 4,8%. Нестабильная экономическая ситуация привела к тому, что часть собственников переориентировались к концу года с продажи на сдачу в аренду. Нельзя исключать, что в первой половине года объем предложения продолжит расти», — добавил Иванов.

Ранее, 29 декабря, аналитики девелоперской компании Touch назвали в беседе с «Известиям» места в центре Москвы с приемлемыми ценами на жилье. Более доступной считается восточная часть, начиная с Мещанского района в северо-восточной части и до Таганского — на юго-востоке. Так исторически сложилось, что наиболее престижными считаются северные и западные локации столицы, хотя миф об их якобы экологическом благополучии давно развеян, рассказали эксперты.

Как сообщалось 27 декабря, согласно данным автоматической экосистемы для покупки и продажи объектов недвижимости FLIP, срок продажи жилья (от момента публикации объявления до реализации) в столице на вторичном рынке недвижимости увеличился и составляет около 60–63 дней. В начале года показатель был на уровне 55 дней.